И огнем едины: в Подмосковье загорелся склад со стройматериалами
Вечером 27 января появилась информация о возгорании на территории подмосковного рынка «Синдика». Подробности — в фотогалерее «Известий»
Возгорание произошло на складе строительных материалов по адресу: г.о. Красногорск, 65-й км МКАД
Огонь распространился на площади 2,1 тыс. кв. м и охватил практически всю территорию склада
К ликвидации подключили 37 единиц техники и 112 спасателей. Среди них 60 сотрудников МЧС
Знакомые с ситуацией люди не исключают возможность умышленного поджога
Владельцы складских помещений в экстренном порядке вывозили из зоны возгорания всё, что могли
Для тушения пожара было сформировано два боевых участка. Огонь локализовали 28 января ориентировочно в 00:42 мск
Открытое горение удалось ликвидировать 28 января в 02:20 мск
Пожару был присвоен второй ранг сложности
Информация о пострадавших отсутствует
В ближайшее время сотрудники органов безопасности инициируют проверку для выявления причин произошедшего