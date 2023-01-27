Группу украинских диверсантов уничтожили при попытке зайти в тыл российским военным

Бойцы ВДВ ликвидировали группу из пяти украинских диверсантов, предпринявшую попытку зайти в тыл российским военным. Об этом в пятницу, 27 января, рассказал оператор беспилотника, который корректировал стрельбу.

«Был произведен огонь по противнику, при помощи огня АГС (автоматического станкового гранатомета. — Ред.) группа была уничтожена», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко пытаются отправить в тыл российским войскам диверсантов. Вычислить их, по его словам, удается с помощью беспилотников с тепловизорами: цели сразу становятся заметны на фоне лесополосы.

«Беспилотники в несколько раз повышают возможности ведения разведки, наблюдения, уничтожения противника», — заключил военнослужащий.

Накануне российский военный рассказал корреспонденту «Известий» о провале попытки десантников ВСУ высадиться на левый берег Днепра. Рано утром на лодках они направились в сторону Каховской ГЭС, где планировали атаковать российские позиции. Тем не менее группа попала под встречный огонь, в результате чего одна украинская лодка была потоплена, а другие катера отступили.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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