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Посольство РФ в Иерусалиме сообщило об отсутствии данных о пострадавших при теракте россиянах

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Российское посольство в Иерусалиме сообщило «Известиям» 27 января об отсутствии информации о пострадавших в результате теракта в синагоге гражданах РФ.

«На текущий момент информация о гражданах Российской Федерации среди пострадавших в результате произошедшего в Иерусалиме вечером 27 января нападения со стрельбой отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало», — ответили в дипмиссии.

Там уточнили, что консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.

Ранее этим же днем произошел теракт в районе Неве Яоков в Иерусалиме, в результате которого погибли семь человек, в том числе нападавший, и еще 10 получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу.

Полиция Иерусалима сообщила, что нападавший ликвидирован при попытке скрыться, а поиски его сообщника продолжаются.

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