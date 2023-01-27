Фильм «Чемпион мира» получил главную награду премии «Золотой орел»
Фильм режиссера Алексея Сидорова «Чемпион мира» получил национальную кинонаграду «Золотой орел» в главной номинации — «Лучший фильм». Об этом стало известно в пятницу, 27 января.
«Я крайне тронут, спасибо большое за такую высокую оценку моего труда. Спасибо академикам за то, что смогли рассмотреть за какой-то мишурой, за какими-то, может быть, политическими контекстами главное послание фильма: это послание о любви к родине», — передает слова Сидорова ТАСС.
Режиссер вместе со съемочной группой принял награду. Сидоров также получил кинонаграду за лучшую режиссуру.
Фильм рассказывает историю шахматного поединка, прошедшего в 1978 году на Филиппинах, между действующим советским чемпионом Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР.
12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе пройдет 95-я церемония награждения премией «Оскар». В номинации «Лучший фильм» награду может получить «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Банши Инишерина» Мартина Макдона.