В Калуге в январе спилили 72 аварийных дерева

За январь в Калуге спилили 72 аварийных дерева. Об этом пишет в пятницу, 27 января, газета «Весть» со ссылкой на публикацию управления городского хозяйства в соцсетях.

Еще у 36 деревьев провели санитарную обрезку по удалению сухих и больных веток, отмечается в материале.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что в Омске «зеленая комиссия» отклонила часть заявок на снос старовозрастных деревьев на набережной Тухачевского, улицах Рабиновича и Интернациональной. Работы перенесли на 2023 год.