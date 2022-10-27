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Снос старых деревьев на трех площадках Омска отложили на 2023 год

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В Омске «зеленая комиссия» отклонила часть заявок на снос старовозрастных деревьев на набережной Тухачевского, улицах Рабиновича и Интернациональной. Работы перенесли на следующий год.

При этом комиссия требует соблюсти основное условие — высадить 80 деревьев на Интернациональной и около 30 деревьев на улице Рабиновича и набережной Тухачевского.

По словам первого замдиректора городского хозяйства мэрии Михаила Горчакова, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», под снос просто так не попадает ни одно дерево. Либо это аварийное дерево, несущее потенциальную угрозу прохожим, либо оно попадает на территорию застройки. В этом случае предусмотрена компенсация.

По результатам заседания комиссии принято решение направить рекомендации всем ресурсоснабжающим организациям о необходимости своевременно ухаживать за деревьями в охранной зоне сетей, проводить обрезку поросли и не допускать ее перерастания в деревья, предоставить проекты благоустройства территории и схемы компенсационной высадки деревьев, пишет ИА «Город55».

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