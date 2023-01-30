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Две трети российских специалистов задумались о смене места работы в 2023 году

Get experts: 66% сотрудников думают о смене работы в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Две трети (66%) сотрудников думают о смене работы в текущем году. Об этом 30 января сообщили «Известиям» аналитики компании Get experts, опросив работников российских компании из различных отраслей и регионов страны.

48% говорят о том, что хотели бы найти себе новое место в той же или смежной сфере деятельности. На радикальную смену отрасли согласны 17%, а 1% работающих готовы уйти «в никуда».

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Доля тех, кто пока не определился с этим вопросом или сомневается, составила 19%. При этом 11% заявили, что их всё устраивает и менять работу они не собираются. 4% респондентов признались, что уже сменили место работы в прошлом году.

В пятерку наиболее частых причин для смены работы вошли: недостаточная заработная плата и система мотивации (38%), отсутствие карьерного или профессионального роста (17%), усталость/выгорание (14%), намерение совершить релокацию (11%) и коллектив либо руководитель, которые чем-то не устраивают (9%).

Выше всего доля готовых сменить работу из таких сфер, как маркетинг (78%) и управление персоналом (74%), а ниже всего — в IT (50%).

«То, что люди заинтересованы в более высоком и стабильном доходе или в карьерном и профессиональном росте, — это явление нормальное, характерное для знающих себе цену профессионалов во все времена. Некоторую сумятицу в общую картину вносят упоминания релокации, однако без тех паники и ажиотажа, которые мы наблюдали в середине и второй половине 2022-го», — отметила генеральный директор рекрутинговой компании Get experts Ольга Шамбер.

24 января опрос GeekBrains показал, что чаще всего россияне работают на одном месте не более трех лет.

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