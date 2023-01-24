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Россияне назвали самый долгий срок работы в одной компании

Опрос GeekBrains: чаще всего россияне работают на одном месте не более трех лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Самый длительный срок работы в одной компании для большинства россиян составил три года (15%). Такие данные в ходе опроса получила образовательная платформа GeekBrains, с результатами исследования 24 января ознакомились «Известия».

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Вторым по распространенности оказался стаж работы сроком пять лет — столько на одном месте проработали 14% россиян.

При этом выяснилось, что 69% занятых регулярно находятся в поиске новой постоянной работы. Среди самых распространенных причин — желание сменить профессию (43%), повысить уровень заработной платы (16%) и сменить отрасль (12%). Среди дополнительных факторов отмечаются потребность в смене обстановки (31%), повышение социального статуса (30%) и карьерный рост (27%). Ради достижения основной цели — нахождения нового места работы — 62% опрошенных готовы выходить на стажировки, в том числе неоплачиваемые.

Ключевые критерии, на которые россияне ориентируются при выборе нового места трудоустройства, — перспективы развития (32%), уровень дохода (23%), возможность работать удаленно (18%) и интересные задачи (12%). Дополнительными преимуществами являются приятная рабочая атмосфера (56%), финансовая стабильность компании (52%), официальное оформление (38%) и социальный пакет (32%).

В то же время более половины опрошенных (52%) говорят о том, что им подходит лишь официальное оформление, а для 44% этот критерий не имеет значения. О желании получить социальный пакет с ДМС заявили 42% респондентов, более трети (38%) необходима оплата обучения, каждому пятому (21%) важна доплата больничного листа до 100% дохода и компенсация мобильной связи и интернета (19%). Чуть реже упоминают дополнительные дни к отпуску (16%) и компенсацию питания (13%).

Накануне сообщалось, что у 89% россиян хотя бы раз в жизни случалось увольнение, при этом более чем у половины из них оно произошло по собственному желанию. Однако у многих респондентов это всё равно привело к негативным эмоциям — они ощущали неопределенность (27%) и тревогу (16%).

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