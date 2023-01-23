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Россияне рассказали о своих чувствах в процессе увольнения

Опрос: 27% россиян испытывали неопределенность в процессе увольнения с работы
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Фото: Getty Images/andresr
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Хотя бы раз в жизни увольнение переживали 89% опрошенных россиян, при этом у более чем половины из них оно произошло по собственному желанию. Однако у многих респондентов это всё равно привело к негативным эмоциям. Такие данные были получены в рамках совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра «Зарплата.ру», которые поступили в редакцию «Известий» 23 января.

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Как показал опрос, при увольнении с последнего места работы 57% россиян расстались с бывшим коллективом на положительной ноте. В негативном завершении общения с коллегами признались 8% опрошенных. Среди основных причин увольнения россияне отметили недовольство условиями работы, зарплатой или проектами (43%), еще 14% меняли работу в связи с поступлением предложения с лучшими условиями, 9% — из-за переезда в другой город.

В процессе отработки последних двух недель 42% респондентов испытывали воодушевление и предвкушение чего-то нового, а еще треть (34%) — облегчение. Однако некоторые россияне ощущали неопределенность (27%) и тревогу (16%).

При этом когда респонденты уже начали работать на новом месте, треть (32%) испытали чувство удовлетворения. Но у части опрошенных негативные эмоции не пропали — россияне признались, что чувствовали неуверенность (20%) и сомнение в своем выборе (13%). В то же время половина респондентов (49%) при выходе на новую работу были уверены в своей профессиональной компетенции и возможности влиться в коллектив.

Кроме того, увольнение положительно повлияло на самооценку некоторых респондентов. Так, 43% отметили, что стали чувствовать себя более уверенно, они убедились в высоком уровне своей квалификации. Еще на 36% увольнение не оказало никакого влияния на самоощущение.

19 января юрист Александр Хаминский в беседе с «Известиями» рассказал, по каким основаниям работодатель может уволить сотрудника. Он пояснил, что большинство из них изложено в ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Самые популярные — однократное грубое и неоднократные нарушения трудовой дисциплины.

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