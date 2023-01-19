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Юрист назвал основания для увольнения сотрудника по инициативе работодателя

Юрист Хаминский: чтобы избавиться от нерадивого сотрудника, работодатель может назначить ему аттестацию
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский в беседе с «Известиями» 19 января рассказал, по каким основаниям работодатель может уволить сотрудника. Он пояснил, что большинство из них изложено в ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

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«Самые популярные — однократное грубое и неоднократные нарушения трудовой дисциплины. К ним относятся прогулы, оставление рабочего места без уважительной причины, появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушение требований по охране труда и другие», — перечислил эксперт.

При этом он отметил, что уволить вследствие хищения, растраты или умышленного повреждения имущества можно только после привлечения к уголовной или административной ответственности. Правда, если речь идет о материально ответственном лице, то вполне достаточно подтверждения факта присвоения и утери вверенных материальных ценностей или денежных средств.

«Имеется достаточно надежный способ избавиться от нерадивого работника — назначить ему аттестацию, которую он, с высокой долей вероятности, не пройдет. Однако в этом случае работник должен быть уведомлен об этой процедуре еще при приеме на работу и аттестации должны подлежать все сотрудники данной категории», — рассказал Хаминский.

По его словам, при изучении судебных дел, касающихся незаконного увольнения, можно заметить одну закономерность: большинство решений, принятых в пользу работника, базируются на двух китах — неправильной квалификации работодателем допущенного нарушения и ненадлежащей фиксации этого нарушения.

Как пояснил юрист, это происходит потому, что полноценная кадровая служба имеется в основном на крупных предприятиях. Субъекты малого и среднего бизнеса распределяют обязанности кадрового делопроизводства между бухгалтером и юристом, а потом «пожинают печальные плоды».

«Мы коснулись лишь малой части поводов и оснований для увольнения работника по инициативе работодателя. Тем не менее в большинстве случаев этого можно избежать, если заниматься вопросами контроля за соблюдением трудовой дисциплины в ежедневном режиме и не доводить ситуацию до критической», — резюмировал Хаминский.

Накануне юрист Светлана Краснянская назвала условия для получения полной зарплаты на больничном. Так, 100% среднего заработка в рамках пособия по временной нетрудоспособности выплачивают работникам со страховым стажем больше восьми лет. Если же страховой стаж сотрудника составляет меньше восьми, но больше пяти лет, то он может получить 80% среднего заработка. Если стаж меньше пяти лет, то выплаты составят 60% заработка.

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