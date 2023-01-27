Бельгия не поддержит запрет на поставки алмазов из России

Бельгия никогда не одобрит запрет на поставки в Евросоюз (ЕС) алмазов из России, который другие страны сообщества предлагают ввести в рамках 10-го пакета санкций ЕС. Как заявил 27 января премьер-министр королевства Александер Де Кроо, такие рестрикции можно вводить только на мировом уровне.

«Мы не поддерживаем запрет на поставки алмазов. Необходимо создать систему отслеживания происхождения алмазов. В противном случае алмазы всё равно найдут дорогу на рынок», — отметил политик на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Де Кроо, поставки алмазов из РФ в Бельгию с начала конфликта на Украине уже и так сократились на 80% из-за перестройки логистических цепочек.

В бельгийском Антверпене очень развита алмазная промышленность, а в самом королевстве существует влиятельное алмазное лобби. Государственные СМИ часто отмечают, что в случае прекращения поставок российских алмазов в страну РФ просто переориентирует свой экспорт на государства Ближнего Востока. При этом европейский бизнес понесет значительные потери и будет вынужден организовывать реэкспорт драгкамней через посредников.

25 октября 2022 года сообщалось, что координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О'Брайен проводил консультации с американскими производителями алмазов касательно ограничений в отношении России. Как отметила пресс-служба ведомства, в центре внимания этой встречи была важность четкого исполнения производителями алмазов санкций, касающихся России.

До этого, 19 октября, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов объяснил неготовность стран ЕС лишиться импорта ряда продукции из России. По его словам, Бельгия стабильно выступает за продолжение торговли российскими алмазами. Согласно данным эксперта, в 2021 году королевство закупило российские алмазы на сумму более €1,81 млрд.

23 сентября издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что ЕС не включил ограничения на торговлю алмазами из России в санкционный список из-за лоббирования со стороны бельгийских дипломатов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».