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Dead Space Remake — что известно о новой версии культовой видеоигры

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Фото: Electronic Arts
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В конце января состоялся громкий релиз в мире киберспорта — выпуск ремейка игры Dead Space в жанре космический хоррор. Создатели продукта, студия EA Motive и издатель Electronic Art, перезапустили хит на новом движке. Однако пока на русском языке сыграть не удастся — на локализацию открыт сбор средств. Какой вышла игра, получившая вторую жизнь, и когда станет доступна версия на русском языке — читайте в материале «Известий».

Dead Space remake — русификатор

Официально игра вышла на серверы 27 января в 20:00 по московскому времени. Оценки критиков оказались даже выше, чем были у оригинальной игры. Так, на сайте-агрегаторе OpenCritic средняя оценка продукта составила 90 баллов из 100, а на Metacritic — 89 баллов у версии для PlayStation5.

Сейчас интерфейс Dead Space remake доступен на английском, французском, итальянском, немецком, испанском, китайском, португальском, японском, корейском и польском языках. Тем не менее, выпустить русскоязычную версию обещала команда The Miracle. Сбор средств на профессиональный художественный перевод уже открыт. Завершить процесс обещают к концу месяца. Также выпуском игры на русском языке обещала заняться команда Mechanics VoiceOver (R.G. MVO).

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Dead Space remake — сюжет

В основе сюжета все так же лежит история о приключениях инженера Айзека Кларка на борту корабля USG «Ишимура», населенном чудовищами, с которыми главный герой и его союзники вынуждены бороться. Отступления от сюжета оригинала минимальны, но некоторым героям добавили экранного времени, а у самого Айзека появился постоянный голос, который раньше игроки слышали лишь в поздних эпизодах. Критики отмечают, что первозданную атмосферу удалось с точностью передать, и все полюбившиеся фанатам сюжетные повороты сохранены.

Помимо сюжетных обновлений, разработчики игры добавили дополнительные настройки,в частности: улучшение цветовых схем, озвучивание меню, уточненный прицел, субтитры и другие новшества.

Dead Space remake — системные требования

Ремейк Dead Space будет доступен на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Минимальные системные требования:

  • 64-битная Windows 10.
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i5-8600.
  • Оперативная память: 16 Гб.
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070.
  • Накопитель: 50 Гб свободного места.

Рекомендуемые системные требования:

  • 64-битная Windows 10.
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X, Intel Core i5-11600K,
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce GTX 2070.
  • Накопитель: 50 Гб свободного места.

В январе разработчики Dead Space Remake рассказали игрокам об альтернативной концовке,которая будет доступна только в режиме «Новая игра+». Она получила название Reunion («Воссоединение»).

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