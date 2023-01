Игроки Dead Space Remake получат доступ к альтернативной концовке

Компании Motive Studio (Канада) и Electronic Arts (США) подтвердили, что в их космической хоррор-игре Dead Space Remake будет альтернативная секретная концовка. Как отмечает 27 января портал Gamemag, она получила название Reunion («Воссоединение») и будет доступна игрокам, пользующимся режимом «Новая игра+».

Создатели игры рассказали, как разблокировать альтернативную кульминацию. Для этого нужно будет пройти игру еще раз в «Новой игре+», после — собрать 12 фрагментов Обелиска и установить их на соответствующие постаменты в офисе капитана Матиаса. После того как эти комбинации будут проделаны, герой игры Айзек воссоединится со своей девушкой Николь.

Отмечается, что игра также включает в себя костюм Advanced Suit шестого уровня и новых «фантомных некроморфов». Ремейк Dead Space вышел 27 января и доступен на PS5, Xbox Series X|S и PC.

В оригинальной версии игры после победы над главным боссом Айзек улетает на шаттле и, оставшись в одиночестве в рубке корабля, встречается только с окровавленным призраком Николь.

