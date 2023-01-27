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Игроки Dead Space Remake получат доступ к альтернативной концовке

Игроки Dead Space Remake получат доступ к альтернативной концовке в режиме «Новая игра+»
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Фото: Motive Studio
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Компании Motive Studio (Канада) и Electronic Arts (США) подтвердили, что в их космической хоррор-игре Dead Space Remake будет альтернативная секретная концовка. Как отмечает 27 января портал Gamemag, она получила название Reunion («Воссоединение») и будет доступна игрокам, пользующимся режимом «Новая игра+».

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Создатели игры рассказали, как разблокировать альтернативную кульминацию. Для этого нужно будет пройти игру еще раз в «Новой игре+», после — собрать 12 фрагментов Обелиска и установить их на соответствующие постаменты в офисе капитана Матиаса. После того как эти комбинации будут проделаны, герой игры Айзек воссоединится со своей девушкой Николь.

Отмечается, что игра также включает в себя костюм Advanced Suit шестого уровня и новых «фантомных некроморфов». Ремейк Dead Space вышел 27 января и доступен на PS5, Xbox Series X|S и PC.

В оригинальной версии игры после победы над главным боссом Айзек улетает на шаттле и, оставшись в одиночестве в рубке корабля, встречается только с окровавленным призраком Николь.

Ранее, 24 января, сообщалось, что издательство Microids и французская студия Tower Five анонсировали исследовательскую стратегию Empire of the Ants. Игра будет основана на романе Бернарда Вербера «Муравьи» 1991 года. Она должна выйти на РС и PlayStation в 2024 году.

До этого, 17 января, российские разработчики показали дебютный трейлер новой компьютерной хоррор-игры под названием Vasilisa and Baba Yaga. Игра разработана российской независимой студией из Санкт-Петербурга Baba Yaga Games. Сюжет игры основан на сказке про Василису Прекрасную, которая отправляется в лес к Бабе-яге, чтобы попросить волшебную силу.

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