В Белом доме заявили об отсутствии у Байдена планов посетить Украину

Пока в планы президента США Джо Байдена не входит визит на Украину. Об этом заявил 27 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент хотел бы сделать это, когда придет время, но подходящий момент еще не наступил», — сказал Кирби в эфире телеканала CNN.

Накануне журналист телеканала NBC Джош Ледерман сообщил, что Байден рассматривает возможность посещения Европы в феврале, пишет «Газета.Ru».

По его словам, поездка Байдена в Европу может быть приурочена к годовщине начала специальной военной операции России на Украине.

В начале сентября 2022 года государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, в ходе которого президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом Ярослава Мудрого третьей степени.

Весной 2022 года у Байдена было европейское турне, в ходе которого он, в частности, посетил американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая базируется в польском Жешуве.