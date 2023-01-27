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На фестивале BUBBLE Comics Con в Москве пройдет презентация сериала «Король и Шут»
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На фестивале BUBBLE Comics Con в Москве пройдет презентация сериала «Король и Шут»

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Фото: официальный фотобанк BUBBLE Comics Con
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В Москве в выходные пройдет фестиваль BUBBLE Comics Con, объединяющий поклонников комиксов, сериалов и поп-культуры. В этом году фанатов комикс-вселенной BUBBLE ждут 28 января на площадке Music Media Dome.

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В программе фестиваля — встречи с актерами фильмов «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Гром: Трудное детство», создателями «Крутиксов», эксклюзивы от лучших авторов и художников комиксов на Аллее Авторов, множество стендов с уникальным мерчем и новинками от издательств.

Вести фестиваль будет блогер и музыкант Сергей Хоббит, а его соведущей станет звезда косплея Марина Тинкер.

В качестве специального гостя праздника выступит певица и стримерша Амина Tenderlybae. После выступления у поклонников будет возможность получить ее автограф на стенде «ВКонтакте». Артистка также пообщается с фанатами и ответит на все их вопросы.

Кроме того, гостей фестиваля ждет презентация самого ожидаемого сериала этого года — панк-сказки «Король и Шут». Специальным гостем презентации станет легендарный Андрей Князев, солист рок-группы «Король и Шут» и сопродюсер сериала. Актеры Константин Плотников, сыгравший фронтмена команды Михаила «Горшка» Горшенева, Даниил Вахрушев (бас-гитарист Балу), Васса Бокова (скрипачка Маша) и другие участники сериала поделятся своими впечатлениями о съемках и сыгранных ими образах.

Традиционно в рамках BUBBLE Comics Con будут сделаны эксклюзивные анонсы от BUBBLE Studios и компаний-участников. Часы работы фестиваля: 11:00–20:00 (вход до 19:00). Вход для посетителей с VIP-билетами с 10:00

Ранее в этом месяце вышло продолжение культовой истории о майоре Игоре Громе. Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге. «Известия» побывали на них в городе на Неве и увидели кухню создания блокбастера.

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