В американском штате задумали запретить обучение в школах для идентифицирующих себя с животными
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- В американском штате задумали запретить обучение в школах для идентифицирующих себя с животными
В Северной Дакоте (штат США) внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий допуск к занятиям учеников-фурри — тех, кто одевается в костюмы животных и идентифицирует себя с ними. Кроме того, документ запрещает называть трансгендеров несоответствующими их реальному полу местоимениями. Об этом сообщает NBC News.
По информации издания, в случае принятия законопроекта, запрет на допуск к занятиям учеников-фурри будет распространяться как на государственные, так и на частные школы.
Как отметила один из авторов законопроекта, член палаты представителей Северной Дакоте Лори Ванвинкле в штате действительно есть ученики, которые идентифицируют себя не с людьми, а, например, с кошками или собаками.
Законопроект также обязывает учителей использовать при обращении к трансгендерным ученикам местоимения, соответствующие их полу при рождении.
Отмечается, что школы, нарушившие эти правила, могут быть оштрафованы на сумму до $500 тыс.
14 декабря прошлого года Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова «мужчина». Помимо определения «человек мужского пола», определение «мужчина» теперь также относится ко «взрослому человеку, который живет и определяет себя как мужчина», даже если при рождении он был другого пола.
По аналогичному принципу было расширено и определение слова «женщина». К нему добавили формулировку «взрослый, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».