Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан с 1 февраля. Об этом 27 января сообщает пресс-служба компании.

Так, с начала февраля «Аэрофлот» начнет полеты в Астану, Алма-Аты и Атырау на самолетах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта, отметил авиаперевозчик.

В корпорации уточнили, что в Астану будут совершаться по два рейса ежедневно, в Алма-Ату по три, а в Атырау первый месяц будет по два рейса, а с марта компания намерена добавить еще один. До этого момента полеты в города Казахстана из Москвы будут осуществляться авиакомпанией «Россия» (Группа «Аэрофлот»).

Ранее в этот день компания пообещала выполнять полеты в новый международный аэропорт Пекина Дасин с 15 февраля текущего года. Как уточняется, на воздушной линии между Москвой и Пекином будут задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777. Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево.