ГИБДД Москвы отметило снижение аварийности в городе в 2022 году
По итогам 2022 года количество ДТП в Москве уменьшилось на 9,8%. Число погибших и пострадавших снизилось на 16,2% и 9% соответственно, сообщила 27 января ГИБДД по столице в своем официальном Telegram-канале.
По данным ведомства, в прошлом году в городе было зарегистрировано 7683 ДТП, в которых погибли 300 человек, 8779 пострадали.
Самыми частыми видами аварий за этот период стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.
Сотрудники столичной ДПС основными нарушениями правил дорожного движения, которые причинили вред жизни и здоровью участников дорожного движения, назвали несоблюдение водителями дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестков и нарушение правил проезда пешеходных переходов.
25 января по данным столичной Госавтоинспекции стало известно, что в 2022 году количество аварий с автомобилями такси в Москве уменьшилось на 4,4%. Число погибших и пострадавших людей в таких авариях уменьшилось на 46,4 и 1,9% соответственно. По данным ведомства, в 2022 году сотрудники дорожно-патрульной службы столицы пресекли более 390 тыс. нарушений, допущенных водителями такси. Госавтоинспекция столицы напомнила, что продолжит контроль за безопасным участием в дорожном движении представителей агрегаторов таксомоторных услуг.