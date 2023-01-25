В Москве стало меньше ДТП с участием такси

По данным столичной Госавтоинспекции, в 2022 году количество аварий с автомобилями такси в Москве уменьшилось на 4,4%. Об этом 25 января ГИБДД Москвы сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Число погибших и пострадавших людей в таких авариях уменьшилось на 46,4 и 1,9% соответственно. По данным ведомства, в 2022 году сотрудники дорожно-патрульной службы столицы пресекли более 390 тыс. нарушений, допущенных водителями такси.

По оценке инспекторов ДПС Москвы, наиболее актуальным нарушением ПДД, совершаемым водителями такси, стало наличие неисправностей, при которых эксплуатация авто запрещена. На втором месте оказалось отсутствие документов, подтверждающих прохождение техосмотра. Среди самых тяжких нарушений — управление автомобилем с признаками опьянения.

ГИБДД Москвы в связи с этим призвало водителей таксомоторов к тому, чтобы они были внимательны на дорогах города, соблюдали скоростной режим, безопасную дистанцию, а также режим труда и отдыха. Госавтоинспекция столицы напомнила, что продолжит контроль за безопасным участием в дорожном движении представителей агрегаторов таксомоторных услуг.

24 января столичная Госавтоинспекция рассказала, что по итогам 2022 года количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних уменьшилось в Москве на 3,5%. Число погибших и пострадавших несовершеннолетних в таких происшествиях уменьшилось на 40 и 2,9% соответственно. В ведомстве отметили, что в минувшем году в большей степени дети становились участниками ДТП в качестве пешеходов (55%) и пассажиров автомобилей (37%). При этом в большинстве случаев они происходили из-за нарушения правил дорожного движения водителями.