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В Москве уменьшилось число ДТП с участием детей
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В Москве уменьшилось число ДТП с участием детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По итогам 2022 года количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних уменьшилось в Москве на 3,5%. Об этом 24 января сообщил официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

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ГИБДД Москвы провела анализ основных показателей аварийности с участием детей в 2022 году. Число погибших и пострадавших несовершеннолетних в таких происшествиях уменьшилось на 40 и 2,9% соответственно.

В ведомстве отметили, что в минувшем году в большей степени дети становились участниками ДТП в качестве пешеходов (55%) и пассажиров автомобилей (37%). При этом в большинстве случаев они происходили из-за нарушения правил дорожного движения водителями.

В ГИБДД Москвы в очередной раз напомнили родителям, что прививать ребенку навыки безопасного поведения на дороге необходимо с раннего детства. Инспекторы констатировали, что основной причиной аварий с участием несовершеннолетних остается самонадеянность взрослых участников дорожного движения — тех, кто должен обучать детей навыкам безопасного поведения на дороге.

В Госавтоинспекции Москвы также напомнили, что снижение количества ДТП с детьми в 2022 году стало возможно благодаря совместной работе дорожной полиции с органами образования и различными заинтересованными структурами столицы.

19 января ГИБДД Москвы сообщили, что в 2022 году столичная Госавтоинспекция выявила более 70 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле. За нарушение этих правил в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, для должностных лиц — в размере 25 тыс. рублей, а для юридических — 100 тыс. рублей. В ГИБДД Москвы предупредили, что удерживающее устройство для маленьких пассажиров необходимо подбирать в соответствии с ростом и весом ребенка.

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