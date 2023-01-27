Контроль за каруселями усилят в Башкирии

В Башкирии к лету 2023 года примут закон о государственном контроле за состоянием и использованием аттракционов. Законопроект рассмотрели и приняли в первом чтении региональные парламентарии.

Закон «О региональном государственном надзоре в области технического состояния и эксплуатации аттракционов» обяжет юридические лица и предпринимателей строго соблюдать требования к техническому состоянию и эксплуатации качелей и каруселей. Цель — сделать детские и взрослые забавы более безопасными.

Как отмечает ИА «МедиаКорСеть», косвенным инициатором проекта является региональная инспекция Гостехнадзора. Парламентарии разработали документ, регулирующий правоотношения в этой сфере. В парламенте не исключили, что в законопроект внесут поправки.

Ранее, в начале декабря, в Ярославле двое мужчин с сыновьями застряли в кабинах на колесе обозрения. Людей удалось спасти только через четыре часа.