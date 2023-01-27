Россияне стали ставить в приоритет соседство при выборе жилья

Каждый третий россиянин придает значение соседству больше, чем год назад. Об этом «Известиям» 27 января сообщили аналитики сервиса Calltouch. Ранее россияне чаще всего при выборе квартиры ориентировались на удачное расположение жилого комплекса и планировку.

В 2022 году, по мнению опрошенных, больше всего возросла роль соседства как фактора выбора жилья. На втором месте рейтинга — экологичность микрорайона (так ответили 18,3% опрошенных), на третьем — придомовая территория: 17,5% респондентов теперь обращают на нее больше внимания, чем ранее. В топ-5 критериев также вошли качественная отделка под ключ (около 15%) и управляющая компания (12,9%).

Для каждого четвертого опрошенного важно медицинское учреждение поблизости, 23% проголосовали за наличие детского сада или школы. Каждый пятый респондент обращает внимание на зеленые зоны в пешей доступности, 17,7% — на магазины и торговые центры. Становится всё более важным и наличие офиса или коворкинга у дома (около 5% голосов).

Как уточнили аналитики, это связано с тем, что теперь многие жители крупных городов не готовы тратить много времени на дорогу и хотели бы жить в экосистеме, где есть всё необходимое рядом.

Ранее, 19 января, эксперты федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что за декабрь прошлого года средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в части крупных городов России показала высокую динамику роста. При этом в целом по стране она снизилась за аналогичный период на 0,3%. На первом месте по месячной динамике роста средней цены 1 кв. м готового жилья оказался Челябинск, на втором — Пермь, на третьем — Казань.