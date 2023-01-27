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Карта спецоперации на Украине 27 января

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 января можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил, что 26 января ВС России нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам системы энергетики Украины, обеспечивавшим функционирование украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы. Цели удара были достигнуты, а объекты поражены.

Результатом удара стал срыв перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО.
Кроме того, на купянском направлении артиллерия Западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Песчаное. На краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20, а также артиллерийская система М-777 производства США.

На донецком направлении российские силы продолжили наступательные действия.

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