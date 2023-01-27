В России запланировали продлить разрешение на выпуск упрощенных автомобилей

Правительство РФ планирует продлить действие упрощенных правил сертификации российских автомобилей, хотя некоторые специалисты в автоотрасли полагают, что ряд требований в них может измениться. Об этом 27 января сообщили «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

Начиная с весны прошлого года и до 1 февраля 2023 года, согласно постановлению правительства, в России действуют упрощенные требования к производимым в РФ машинам.

Документ разрешает отечественным производителям не ставить на новые авто системы ABS и ESP, а систему ЭРА-ГЛОНАСС не комплектовать автоматическим срабатыванием. Кроме того, разрешается выпускать автомобили без подушек безопасности. Что касается производства моторов, то их разрешено выпускать с разными экологическими классами, включая самый простой — «Евро-0».

Специалисты автоотрасли считают, что продление разрешения выпуска упрощенных авто на долгий срок может негативно сказаться на безопасности дорожного движения в России. Вместо продления выпуска упрощенных автомобилей для обеспечения технологического суверенитета они предлагают локализовать в РФ производство наиболее важных автокомпонентов.

23 ноября глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что нехватка электроники для автомобилей отечественного производства будет решена в течение двух лет. Проблема нехватки электроники встала перед отечественным автопромом весной 2022 года, после того как ужесточились западные санкции по отношению к российским компаниям. В результате был потерян доступ к электронным комплектующим европейских, корейских и японских брендов. Так, с АвтоВАЗом, УАЗом и ГАЗом прекратил сотрудничать немецкий Bosch, который поставлял на отечественные автозаводы большое количество электронных автокомпонентов.