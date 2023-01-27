Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан пообещал наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики России
Общество
Источник сообщил об обысках в здании Федеральной таможенной службы
Авто
В России начались продажи компактного хетчбэка Kia Ray
Общество
В Запорожской области призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС
Политика
Путин ратифицировал российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз
Экономика
«Ростех» назвал сроки начала серийного производства МС-21
Мир
В МИД Польши призвали поставить Украине наступательное вооружение
Экономика
Товары Zara и H&M смогут завезти в РФ по параллельному импорту
Экономика
«Спортмастер» отказался от покупки магазинов Decathlon в России
Авто
Марка Omoda представит в России новый седан в 2023 году
Мир
Первые солдаты ВСУ прибыли в Германию для обучения обращению с БМП Marder
Мир
МИД РФ выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана

В России запланировали продлить разрешение на выпуск упрощенных автомобилей

0
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ планирует продлить действие упрощенных правил сертификации российских автомобилей, хотя некоторые специалисты в автоотрасли полагают, что ряд требований в них может измениться. Об этом 27 января сообщили «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

«Рынок живой»: продажам автомобилей пообещали рост
В 2023 году в России реализуют 770 тыс. машин

Начиная с весны прошлого года и до 1 февраля 2023 года, согласно постановлению правительства, в России действуют упрощенные требования к производимым в РФ машинам.

Документ разрешает отечественным производителям не ставить на новые авто системы ABS и ESP, а систему ЭРА-ГЛОНАСС не комплектовать автоматическим срабатыванием. Кроме того, разрешается выпускать автомобили без подушек безопасности. Что касается производства моторов, то их разрешено выпускать с разными экологическими классами, включая самый простой — «Евро-0».

Специалисты автоотрасли считают, что продление разрешения выпуска упрощенных авто на долгий срок может негативно сказаться на безопасности дорожного движения в России. Вместо продления выпуска упрощенных автомобилей для обеспечения технологического суверенитета они предлагают локализовать в РФ производство наиболее важных автокомпонентов.

23 ноября глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что нехватка электроники для автомобилей отечественного производства будет решена в течение двух лет. Проблема нехватки электроники встала перед отечественным автопромом весной 2022 года, после того как ужесточились западные санкции по отношению к российским компаниям. В результате был потерян доступ к электронным комплектующим европейских, корейских и японских брендов. Так, с АвтоВАЗом, УАЗом и ГАЗом прекратил сотрудничать немецкий Bosch, который поставлял на отечественные автозаводы большое количество электронных автокомпонентов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023