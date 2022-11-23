«Ростех» пообещал разработать собственную автоэлектронику к 2024 году

Проблема нехватки электроники для автомобилей отечественного производства будет решена в течение двух лет. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По словам Сергея Чемезова сегодня все отечественные автопроизводители перестраиваются на сотрудничество с российскими поставщиками электроники.

«Благодаря такой активизации большинство критических электронных компонентов в автопроме будет локализовано уже в течение ближайших двух лет», — рассказал глава «Ростеха».

Проблема нехватки электроники встала перед отечественным автопромом весной текущего года, после того, как ужесточились западные санкции по отношению к российским компаниям. В результате был потерян доступ к электронным комплектующим европейских, корейских и японских брендов. Так с АвтоВАЗом, УАЗом и ГАЗом прекратил сотрудничать немецкий Bosch, который поставлял на отечественные автозаводы большое количество электронных автокомпонентов.

3 ноября стало известно, что АвтоВАЗ будет оснащать Lada Vesta китайской системой ABS Kesens. В рамках импортозамещения модели Lada Vesta решено комплектовать ее антиблокировочной системой от китайской компании Kesens. На модель Lada Largus будут устанавливать систему ABS от другого китайского производителя, Trinova. В качестве других поставщиков для производства моделей АвтоВАЗа указаны отечественные НАМИ и компания «Ителма». АвтоВАЗ также занят отбором возможных поставщиков и для новых моделей, это будут кроссоверы и семейство моделей класса B, построенное на глобальной модульной платформе CMF-B.