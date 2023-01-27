«Ростех» назвал сроки начала серийного производства МС-21

Российский пассажирский самолет МС-21 будет сертифицирован и поступит в серийное производство к концу 2024 года. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По словам главы госкопорации, программа МС-21 «фактически уже на финишной прямой». Были решены проблемы с двигателем и получено одобрение Росавиации на внесение изменений в типовую конструкцию, связанных с установкой головного двигателя и крыла из отечественных композитов.

«В 2023 году планируем начать испытания других систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство. Часть из этих систем уже проходит стендовые испытания», — сказал Чемезов в интервью «РИА Новости».

МС-21 — российский пассажирский самолет нового поколения. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка авиаперевозок. и создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Его вместимость составит от 163 до 211 пассажиров.

Ранее в этот день глава «Ростеха» заявил, что России нужны свои современные самолеты, чтобы вытеснить из авиапарка Boeing и Airbus. Он отметил, что стране нужны свои самолеты — современные и в большом количестве, что, по его словам, является ключевыми задачами гражданского авиастроения.

Также Чемезов отметил необходимость завершения испытаний самолета МС-21 и импортозамещения комплектующих Sukhoi Superjet.

До этого, в июне 2022 года, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300. Всего российские авиакомпании получат более 1 тыс. самолетов для нужд гражданской авиации.