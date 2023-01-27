Пассажир упал под поезд на станции московского метро «Бауманская»

Человек упал под поезд во время его прибытия на станции метро «Бауманская» Арбатско-Покровской линии московского метро. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в экстренных службах.

В связи с происшествием приостановлено движение, на место прибыли представители оперативных служб. Упавшего мужчину передали медикам, сообщает ТАСС.

На участке линии от «Курской» до «Партизанской» увеличены интервалы движения поездов, сейчас оно вводится в график, уточняет московский дептранс.

Ранее, 20 января, сообщалось об увеличении интервала движения поездов на фиолетовой линии столичного метро после падения человека на пути на станции «Котельники». На участке между станциями «Жулебино» и «Котельники» какое-то время поезда не ходили. Уточнялось, что упавший скончался.