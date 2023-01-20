В московском метро пассажир упал и погиб на станции «Котельники»
В Москве человек погиб после падения на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро. По данным «Известий», это произошло на станции «Котельники» вечером в пятницу, 20 января.
Ранее в этот день столичный департамент транспорта предупредил об увеличении интервала движения поездов на линии в связи с инцидентом. На участке между станциями «Жулебино» и «Котельники» некоторое время поезда не ходили совсем.
На данный момент движение восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.
До этого, 19 января, дептранс сообщал о падении человека на пути на Арбатско-Покровской линии метро. Поезда на восточном участке линии шли с увеличенным интервалом. Через 15 минут движение полностью восстановили.