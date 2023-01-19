На Арбатско-Покровской линии метро Москвы человек упал на пути

В Москве на Арбатско-Покровской линии метро человек упал на пути. Об этом 19 января сообщил столичный департамент транспорта.

В связи с произошедшим поезда на восточном участке линии шли с увеличенным интервалом.

Спустя 15 минут было объявлено, что движение вводится в график.

Ранее, 17 января, машинист московского метро сдал полиции грабителя, который после преступления спрыгнул на пути и попытался скрыться в тоннеле метро. Инцидент произошел на станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии.