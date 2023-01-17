В Москве грабитель попытался скрыться от полиции в тоннеле метро
В Москве машинист метро сдал полиции грабителя, который после преступления спрыгнул на пути и попытался скрыться в тоннеле метро. Об этом 17 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, инцидент произошел на станции метро «Курская», где злоумышленник вырвал из рук москвички телефон и убежал, спрыгнув с платформы на пути. Машинист электропоезда, увидев в тоннеле мужчину, экстренно затормозил и предложил ему войти в кабину. А уже на станции «Бауманская» его задержали сотрудники полиции, которых вызвала потерпевшая.
Сообщается, что злоумышленником оказался житель Краснодарского края, неоднократно судимый за кражи. Против него возбудили уголовное дело покушении на грабеж. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
19 декабря сообщалось, что в Москве упавшую в обморок женщину обокрали на сумму свыше 250 тыс. рублей. Как рассказал источник «Известий» женщина потеряла сознание в районе станции метро «Маяковская», а когда очнулась, то обнаружила, что у нее пропала дорогая сумка, внутри которой находились личные сбережения в объеме €300, а также фирменные очки и смартфон iPhone 13.