Умер бывший глава «Севмаша» Николай Калистратов

На 74-м году жизни скончался бывший глава «Севмаша», советник гендиректора центра судоремонта «Звездочка» Николай Калистратов. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе предприятия.

Как отмечается, Калистратов скоропостижно скончался накануне. Причина смерти не уточняется.

Николай Калистратов начинал карьеру в качестве помощника мастера машиностроительного предприятия «Звездочка» в 1973 году. В 1986 году он стал главным инженером верфи, а затем был избран ее гендиректором.

В период с 2007 по 2011 год руководил «Севмашем» — единственным российским предприятием по созданию атомных подлодок. Затем вновь возглавил «Звездочку». После выхода на пенсию работал советником гендиректора верфи.