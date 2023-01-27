Начальник тыла Яковлев организовал неприступную для противника оборону занятого рубежа

Начальник тыла, замкомбрига по тылу подполковник Дмитрий Яковлев обеспечивал бойцов боеприпасами и материально-техническим имуществом. Подразделения бригады обороняли освобожденный от националистов населенный пункт, когда те пошли в наступление, пытаясь вернуть потерянные позиции. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в пятницу, 27 января.

На линии боевого соприкосновения подполковник Яковлев организовал и лично осуществлял подвоз боеприпасов и необходимых подразделениям для ведения оборонительных действий технических средств. При нанесении огневого поражения противнику он корректировал огонь бригадной артиллерии, что помогло подавить артпозиции врага.

При плотном огне танков и авиации противника по переднему краю рубежа обороны Яковлев лично руководил оборонительными действиями подразделений. Он умело использовал условия местности и занимал наиболее выгодные позиции.

Ночью противник пытался окружить взводный опорный пункт российских войск, но подполковник Яковлев, несмотря на угрозу жизни, лично организовал атаку и пресек стремление противника зайти во фланг наших позиций.

Так была обеспечена неприступная оборона, которую не смогли пробить превосходящие силы противника.

Колонна реактивного артиллерийского взвода, в составе которого действовал командир боевой машины расчета ефрейтор Матвей Орлов, находилась на марше, когда попала под огонь минометных орудий и стрелкового оружия диверсионных разведывательных сил противника.

Оценив обстановку, ефрейтор Орлов определил направление, откуда велся стрелковый огонь, и приступил к отражению атаки. Также расчету беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была поставлена задача провести разведку местности и определить позиции минометов противника.

В стрелковом бою Орлов с подчиненным ему личным составом отбил атаку, уничтожив пять националистов и пикап. Тогда как расчет БПЛА определил местоположение противника. Группа Орлова перевела машину из походного положения в боевое и уничтожила два минометных расчета врага. Огневое воздействие на колонну российского взвода прекратилось.

Накануне, 26 января, Минобороны рассказывало, как нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника. Зенитный ракетный расчет под руководством старшего лейтенанта Владислава Маслянского на тщательно замаскированной позиции уничтожал средства воздушного нападения украинских националистов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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