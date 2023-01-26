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HR-эксперт назвал частые схемы обмана при приеме на работу

HR-эксперт Мяло: при устройстве на работу стоит насторожиться, если работодатель предлагает выплачивать часть зарплаты бонусами
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Фото: freepik.com/yanalya
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Существует несколько признаков, по которым можно определить недобросовестных работодателей при приеме на работу. Об этом в четверг, 26 января, заявил руководитель HR-направления, эксперт «Актион Кадры и HR» Данил Мяло.

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Он отметил, что одним из признаков обмана являются предложения вложиться в проект компании, пройти платное обучение или что-нибудь купить. Он посоветовал в этом случае сразу уходить, так как, скорее всего, это мошенничество.

Также Мяло рассказал, что часто недобросовестные работодатели могут обмануть соискателя с зарплатами.

«Часто работодатели предлагают полностью белый заработок, а потом отдают половину в конверте. Или обещают бонусы, а потом их не выплачивают, потому что сотрудник чего-то там не достиг, — сказал HR-эксперт «Газете.Ru».

По его словам, чтобы не быть обманутым, необходимо еще перед устройством выяснить все нюансы у работодателя.

Кроме того, иногда работодатели обещают «официальное оформление по ТК», а по факту устраивают работника по гражданско-правовому договору (ГПД) или предлагают самозанятость или неофициальное трудоустройство. Как отметил эксперт, если вместо трудовых отношений компания предлагает что-то иное, значит, она пытается сэкономить за счет сотрудников на налогах и взносах.

Также стоит насторожиться, если работодатель просит выполнить тестовое задание, похожее на полноценную рабочую задачу. Помимо этого, стоит обратить внимание, если на собеседовании у соискателя спрашивают про ваш знак зодиака или любую другую информацию, не имеющую отношения к работе.

В начале января сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, на что обращают внимание работодатели при первом собеседовании с кандидатом. Так, большая часть (84%) рекрутеров отметила, что в первую очередь смотрят на соответствие кандидата требованиям вакансии. 39% опрошенных обращают внимание на активную жизненную позицию и позитивное мышление. 33% оценивают внешний вид соискателя.

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