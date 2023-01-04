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Работодатели рассказали, на что обращают внимание на собеседованиях

Опрос: каждый десятый работодатель обращает внимание на чувство юмора соискателя
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, на что обращают внимание работодатели при первом собеседовании с кандидатом. Результаты опроса имеются в распоряжении «Известий».

Возраст уже тот: работодатели активизировали найм сотрудников 45+
Какими навыками эта категория обладает в отличие от начинающих кадров

Большая часть (84%) респондентов среди рекрутеров отметили, что в первую очередь смотрят на соответствие кандидата требованиям вакансии. 39% опрошенных обращают внимание на активную жизненную позицию и позитивное мышление. 33% оценивают внешний вид соискателя.

Каждый третий работодатель отметил пунктуальность соискателя, еще столько же — умение кандидата презентовать себя и свои навыки. Каждый десятый указал чувство юмора.

8% представителей бизнеса изучают рекомендации с прошлого места работы. 6% спрашивают про семейное положение, а 4% интересуются хобби и увлечениями кандидата.

Также опрошенные работодатели чаще всего рассказывали, что обращают внимание на желание сотрудника работать.

Также 85% работодателей отметили, что обращают внимание на внешность соискателя, но в первую очередь оценивают кандидата по его навыкам. Каждый десятый респондент отметил, что ему совершенно не важна внешность будущих сотрудников. Только 5% работодателей признались, что внешний вид критически важен при выборе соискателя.

15 ноября 2021 года эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов рассказал «Известиям», как успешно пройти собеседование и устроиться на желанную работу. По словам специалиста, самое важное — это грамотная самопрезентация. Эксперт также посоветовал подготовить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, а также подчеркнул важность правильного подбора одежды.

В августе 2021 года опрошенные россияне рассказали, с какими проблемами они сталкиваются на собеседованиях. Так, больше половины опрошенных (52%) испытывают дискомфорт во время собеседований, треть (31%) чувствует себя уверенно, а 17% переживают сильный стресс.

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