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В Тверской области суд обязал мужчину искать работу

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В Тверской области Лихославльский районный суд обязал местного жителя обратиться в центр занятости населения и начать искать работу. Об этом в четверг, 26 января, говорится в сообщении на сайте суда.

Как отмечают «Тверские ведомости», мужчина имеет условный срок, он был осужден за кражу на два года с испытательным сроком в 1,5 года. Он не имеет права менять место жительства без уведомления и обязан раз в месяц проходить регистрацию.

Мужчина не явился на очередную регистрацию. Позднее он объяснил, что был сильно пьян. Суд рассмотрел все аспекты дела и продлил мужчине испытательный срок на один месяц, а также обязал его посетить центр занятости.

Ранее, в декабре, сообщалось, что лидерами по средней зарплате в России по итогам 2022 года стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО. Также в первую десятку вошли Сахалинская область, ХМАО, Москва, Санкт-Петербург, Мурманская область и Якутия.

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