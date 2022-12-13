В России назвали регионы с самой высокой зарплатой
Лидерами по средней зарплате в России стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества «Индекс социального благополучия регионов». Его подготовили на базе данных Росстата за три квартала 2022 года. Документ имеется в распоряжении «Известий».
По всем показателям в целом самым благополучным субъектом был признан ЯНАО. Также в первую десятку вошли НАО, Сахалинская область, Чукотка и ХМАО, Москва, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Якутия.
Во второй десятке исследования оказались Иркутская область, Красноярский край, Кемеровская область, Республика Коми, Камчатский край, Амурская и Московская области, Татарстан и Ленинградская область (поделили между собой 18-е место), Тюменская и Томская области.
Третья группа рейтинга: Свердловская область, Забайкальский край, Белгородская и Челябинская области, Башкирия, Архангельская область, Хакасия, Пермский край, Астраханская область, Новгородская область и Приморский край (поделили 30-е место).
Замыкают исследование Хабаровский край, Самарская, Липецкая, Курская и Омская области.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Всем свое место: в России назвали топ благополучных регионов