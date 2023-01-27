Россияне назвали главные страхи на дорогах

Самый большой страх у автомобилистов вызывают пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенном месте. Об этом 27 января рассказали «Известиям» в компании «Ренессанс страхование».

По данным исследования, больше всего этого боятся в Санкт-Петербурге — об этом заявили 48% опрошенных водителей города.

На втором и третьем местах в списке дорожных фобий находятся потеря контроля над автомобилем (36%) и внезапное появление животного (34%). Эти страхи входят в топ-3 у 75% москвичей и 56% жителей Красноярска.

Также 34% россиян опасаются агрессивных водителей на дороге. 24% жителей Новосибирска поставили эту боязнь у себя на первое место.

Чтобы избежать происшествия на дороге или случайного ДТП, большинство водителей держит дистанцию перед другим автомобилем (59%) и используют поворотники при перестроении (54%). 43% респондентов считают, что важно снижать скорость при движении по городу, и стараются не отвлекаться на телефон (42%).

38% опрошенных стараются не провоцировать других на ответную агрессию, а 36% водителей проверяют системы машины на исправность перед каждой поездкой. 20% не слушают громкую музыку при движении.

Большинство россиян (90%) отметили, что хотя бы раз в год с ними случаются неприятные происшествия на дороге. С 3% из них это происходит каждую неделю, с еще 3% — каждый месяц.

«Летом и осенью доля тотальных повреждений, при которых восстановление автомобиля экономически нецелесообразно, одинакова и в среднем составляет около 2%. Зимой доля тоталей увеличивается, а максимальный рост приходится на январь (+26% к среднему). Чаще всего это связано с погодными условиями в зимний период — скользким дорожным покрытием и недостаточной видимостью», — рассказал вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

29 декабря госкомпания «Автодор» рассказала, что в 2022 году ею зафиксировано снижение числа ДТП на 12% по сравнению с 2021 годом. Количество погибших и пострадавших в авариях сократилось на 15,6 и 10% соответственно.