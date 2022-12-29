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Число ДТП на дорогах «Автодора» снизилось в 2022 году на 12%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В 2022 году на дорогах госкомпании «Автодор» зафиксировано снижение числа ДТП на 12% по сравнению с 2021 годом. Количество погибших и пострадавших в авариях сократилось на 15,6 и 10% соответственно, сообщила 29 декабря пресс-служба компании.

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В компании рассказали, что большая часть дорожной сети оснащена системами разделения транспортных потоков. Для безопасности пешеходов построено и эксплуатируется 177 надземных пешеходных переходов. Для того чтобы водители не теряли концентрацию за рулем, нанесено более 400 км продольных и поперечных шумовых полос.

Для предотвращения выхода на дороги диких животных, построено 276 экодуков, в том числе пять мостового типа, и установлено более 3000 км сетчатого ограждения.

В компании напомнили, что на платных участках работают 95 экипажей службы аварийных комиссаров, которые готовы круглосуточно прийти на помощь в случае ДТП или поломки автомобиля. Такие меры позволили повысить безопасность движения не в ущерб скорости. В настоящее время повышенный скоростной режим установлен на 1110 км дорог входящих в госкомпанию: в летний период максимально разрешенный режим движения зафиксирован на отметке 130 км/ч, он действует на 588 км дорог, а 110 км/ч — на 522 км.

Опыт эксплуатации дорог за последние три года показал, что при повышении разрешенной скорости движения количество аварий снизилось на 15,9%, а число пострадавших — на 15,7%, сообщила пресс-служба.

17 ноября госкомпания «Автодор» представила проект новой дороги «Южный кластер», которая должна стать альтернативой нынешней магистрали А-147 Джубга — Сочи. Магистраль протяженностью более 150 км позволит обойти Сочи, микрорайон Адлер, Туапсе и напряженный участок Горячий Ключ — село Агой. По данным госкомпании, «Южный кластер» позволит ликвидировать сезонные дорожные заторы и повысить безопасность. Строительство первого участка дороги, обход Адлера начнется в 2023 году. Закончить магистраль компания планирует к 2026 году.

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