«Автодор» намерен построить дорогу в Сочи в обход Адлера

Госкомпания «Автодор» приступит к работе над первым участком дороги в Сочи с обходом Адлера в 2023 году. Об этом 17 ноября сообщил портал Autonews.

На форуме «Транспорт России» «Автодор» представил проект новой дороги «Южный кластер», которая должна стать альтернативой нынешней магистрали А-147 Джубга – Сочи.

Строительство первого участка дороги, обход Адлера начнется в 2023 году. Закончить магистраль компания планирует к 2026 году.

Магистраль протяженностью более 150 км позволит обойти Сочи, микрорайон Адлер, Туапсе и напряженный участок Горячий Ключ – село Агой. По данным госкомпании, «Южный кластер» позволит ликвидировать сезонные дорожные заторы и повысить безопасность.

«Снизится аварийность и смертность в четыре и более раз за счет выведения почти 50% транзитного трафика», — сообщили в компании.

Проект поддерживает администрация Краснодарского края. Там подчеркнули, что дорога поможет увеличить объем туристического потока с 17 млн до 25 млн туристов в год.

2 ноября стало известно, что по платным дорогам России проехало более 187 млн автомобилей. На платных участках дорог, находящихся в доверительном управлении компании «Автодор», через рамки «Свободного потока» и шлюзы пунктов взимания платы в сентябре 2022 года совершено более 23 млн проездов, сообщили специалисты. По сравнению с результатами сентября 2021 года на участках М-4 «Дон» и М-11 «Нева» число проездов легковых автомобилей в сентябре текущего года выросло на 4–8%.