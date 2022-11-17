Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о «семи пятницах на неделе» у украинских переговорщиков
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Происшествия
В Калужской области 14-летняя школьница умерла на уроке физкультуры
Мир
Рябков заявил о стремлении Запада находить поводы для эскалации
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Финляндия объявила о самом крупном пакете военной помощи Украине
Мир
Россия намерена изучить вердикт нидерландского суда по МН17
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Общество
Путин подписал указ об изменении состава СПЧ
Мир
Петр Порошенко назвал окружение Зеленского «полезными идиотами»
Происшествия
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше

«Автодор» намерен построить дорогу в Сочи в обход Адлера

0
Фото: РИА Новости/Игорь Якунин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госкомпания «Автодор» приступит к работе над первым участком дороги в Сочи с обходом Адлера в 2023 году. Об этом 17 ноября сообщил портал Autonews.

Дорожное открытие: как новые участки автотрасс упростят жизнь россиян
И какие еще планы по развитию транспортной сети есть у властей

На форуме «Транспорт России» «Автодор» представил проект новой дороги «Южный кластер», которая должна стать альтернативой нынешней магистрали А-147 Джубга – Сочи.

Строительство первого участка дороги, обход Адлера начнется в 2023 году. Закончить магистраль компания планирует к 2026 году.

Магистраль протяженностью более 150 км позволит обойти Сочи, микрорайон Адлер, Туапсе и напряженный участок Горячий Ключ – село Агой. По данным госкомпании, «Южный кластер» позволит ликвидировать сезонные дорожные заторы и повысить безопасность.

«Снизится аварийность и смертность в четыре и более раз за счет выведения почти 50% транзитного трафика», — сообщили в компании.

Проект поддерживает администрация Краснодарского края. Там подчеркнули, что дорога поможет увеличить объем туристического потока с 17 млн до 25 млн туристов в год.

2 ноября стало известно, что по платным дорогам России проехало более 187 млн автомобилей. На платных участках дорог, находящихся в доверительном управлении компании «Автодор», через рамки «Свободного потока» и шлюзы пунктов взимания платы в сентябре 2022 года совершено более 23 млн проездов, сообщили специалисты. По сравнению с результатами сентября 2021 года на участках М-4 «Дон» и М-11 «Нева» число проездов легковых автомобилей в сентябре текущего года выросло на 4–8%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022