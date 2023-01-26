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В ГД внесли законопроект о системе социального страхования в новых регионах

Обязательное соцстрахование в новых регионах России запланировали ввести с 1 марта
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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В Госдуму 26 января внесен законопроект об особенностях правового регулирования по обязательному социальному страхованию в новых регионах Российской Федерации. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

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В новых субъектах России — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях — предлагается с 1 марта 2023 года ввести обязательное соцстрахование.

В пояснительных материалах отмечается, что законопроектом устанавливаются особенности регулирования отношений сотрудника и работодателя в случае временной нетрудоспособности. Кроме того, документ предусматривает выплаты при несчастных случаях на производстве и заболеваниях.

Также ранее в этот день в Госдуму был внесен законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах.

Авторы документа отмечают, что его принятие позволит последовательно интегрировать новые регионы в правовое поле России, минимизировать убытки медорганизаций, а также обеспечить защиту прав граждан на оказание медпомощи и получение лекарств.

Президент России Владимир Путин 24 января потребовал повысить уровень жизни в новых регионах страны. Он призвал правительство активнее работать в данном направлении.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.

30 сентября 2022 года Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов.

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