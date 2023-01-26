При земляных работах в Петербурге обнаружили братскую могилу

В Петербурге пришлось остановить строительство медучреждения. При земляных работах на месте городской больницы № 15 обнаружили останки. Информацию подтвердил комитет здравоохранения Петербурга. При прокладке траншей рабочие также нашли гильзы, каску, ремень. Поисковики связывают находки с боями времен начала блокады, передает телеканал «Известия». СМИ: накануне на территорию выезжали сотрудники Росгвардии. В земле обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли на полигон в Ленобласти и уничтожили. Ранее корпуса ГБ № 15 были снесены, на их месте возведут новую клинику.

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