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Психолог назвала способ справиться с эмоциональным выгоранием

Психолог Капалбаева: чтобы справиться с эмоциональным выгоранием, нужно принять и осознать свои эмоции
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Фото: Getty Images/Oliver Rossi
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Осознание собственных эмоций и их принятие поможет справиться с эмоциональным выгоранием. Об этом в четверг, 26 января, заявила дипломированный психолог, энергопрактик и писатель Алтынай Капалбаева.

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Она объяснила, что человек может ощущать разные чувства, и это нормально.

«Мы привыкли думать, что раздражение и обида — плохо, а вот радость — хорошо. На самом деле любые эмоции — это нормально и правильно. Проговаривайте себе, что испытываете в моменте: «я злюсь», «мне тревожно», «я обижаюсь» — и разрешите себе это, тогда жить станет легче», — рассказала психолог «Газете.Ru».

Затем, по словам Капалбаевой, необходимо снять напряжение на физическом уровне. Она посоветовала не сдерживать слезы, кричать и топать, бить грушу или подушку. Также психолог порекомендовала танцевать и заниматься спортом, так как физические упражнения налаживают гормональный баланс и снижают уровень стресса.

«Помогают успокоиться также рисование, игра на музыкальных инструментах, лепка, вышивание и любое творчество руками. Кстати, некоторых успокаивает уборка. Попробуйте выбросить ненужные вещи, протереть пыль, помыть пол», — отметила эксперт.

Кроме того, важно получать энергию из простых удовольствий — ежедневных радостей, которые иногда ошибочно кажутся обыденными. Например, радоваться общению с близкими, замечать красоту вокруг, пояснила психолог.

12 января эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ рассказала, что планирование отдыха и хобби наряду с рабочими встречами может помочь снизить интенсивность эмоционального выгорания. Кроме того, в качестве скорой помощи при выгорании психолог посоветовала прогулки и легкую физическую активность, также необходимо следить за уровнем витаминов B и D.

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