Горькая необходимость

27 января 1945 года солдаты Красной армии освободили узников концентрационного лагеря Аушвиц. То, что увидели в Освенциме наши солдаты — а затем узнал и весь мир, — ужаснуло даже людей, не понаслышке знавших о чудовищных преступлениях гитлеровцев. После освобождения других лагерей смерти и расследования зверств фашистов на оккупированной территории СССР и Европы не осталось никаких сомнений, что это была продуманная до мельчайших деталей система уничтожения людей.

Масштаб массовых убийств, организованных нацистами, ужасает и сейчас. Точное количество жертв, по всей видимости, уже невозможно установить, а тем более — осмыслить. Достаточно вспомнить, что 6 млн евреев поплатились жизнью лишь за свою этническую принадлежность. Только победы Красной армии, впоследствии подкрепленные усилиями союзников СССР по антигитлеровской коалиции, смогли остановить этот конвейер смерти.

В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила дату освобождения Освенцима, 27 января, Международным днем памяти жертв холокоста как предостережение для будущих поколений. К сожалению, современная Украина и ее кураторы в лице США, НАТО и ряда государств ЕС, включая Германию, предали память о холокосте и Второй мировой войне. В этом смысле показательно, что в конце прошлого года страны «цивилизованного Запада» отказались поддержать ежегодную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацизма. Тем самым они «на бумаге» солидаризовались с киевским режимом, который без стеснения черпает вдохновение в идеологии Третьего рейха.

Массово уничтожая мирных людей, гитлеровцы называли себя «защитниками западной цивилизации от русских варваров». Примерно в таком же ключе мотивируют свои действия украинские официальные лица, весьма недвусмысленно обозначая себя продолжателями дела украинских пособников Гитлера. При этом Запад упорно продолжает игнорировать тот факт, что преступления киевского режима в отношении населения Донбасса грубейшим образом нарушают не только Конвенцию о предупреждении геноцида и наказании за него, но и многие другие нормы международного права, казавшиеся незыблемыми.

Некоторые страны Евросоюза сегодня заняты другой войной — теперь уже с памятниками советским воинам-освободителям. Мемориалы красноармейцам, в том числе освобождавшим Освенцим, были варварски уничтожены и в самой Польше. Тем временем на Украине без всякого стеснения чествуют пособников нацистских карателей, которые в инициативном порядке участвовали в массовых убийствах евреев и представителей других народов — в том числе белорусов, русских и тех же поляков. Всё это, однако, не мешает европейцам, в полной мере ощутившим на себе все последствия попустительства фашизму и «политики умиротворения» в прошлом веке, продолжать накачивать Украину деньгами и вооружениями.

Пропагандистские ресурсы Запада брошены на поддержание «героического» имиджа Украины. Тем не менее отрицать наличие нацистской идеологии на Украине стало объективно невозможно. Достаточно прочитать абсолютно фашистские по духу заявления киевских политиков и взглянуть, в честь кого нынче называют улицы украинских городов и воздвигают памятники. Напоминать об этом в Международный день памяти жертв холокоста горько, но необходимо.

Автор — почетный член Российского военно-исторического общества