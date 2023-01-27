Косметолог рассказала о способах борьбы с шелушением кожи зимой

Зимой кожа особенно подвержена агрессивным факторам окружающей среды, которые нередко приводят к разным нежелательным последствиям, в том числе шелушению. О том, каким должен быть зимний уход, чтобы избежать шелушения кожи, «Известиям» рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Дараселия Софико.

«Зимой кожа более подвержена шелушению вследствие разных причин. Основные из них — это агрессивное воздействие холодного воздуха на улице, сухой воздух в помещении и перепады температур, когда мы выходим и заходим в помещение. Всё это влияет на защитный липидный барьер кожи и, как следствие, способствует потере влаги. Соответственно, в это время года нужен особый уход», — указала косметолог.

По ее словам, зимой особое внимание следует обратить на более бережные средства очищения — например, обладателям сухой кожи Дараселия рекомендовала отдать предпочтение молочку для умывания, так как оно не травмирует защитный барьер. Тем, у кого более жирная кожа, рекомендуется использовать для умывания гели или пенки, которые содержат небольшое количество так называемых AHA-кислот.

После контакта с водой не стоит забывать про нанесение увлажняющего тоника, отметила врач.

Говоря об уходе за сухой кожей, Дараселия посоветовала использовать крема, в составе которых есть липиды. Сухая кожа, особенно зимой, более подвержена шелушению, и нехватка липидов — это как раз одна из причин этого явления.

Тем, у кого более жирная кожа, косметолог рекомендовала отдать предпочтением средствам с эффектом гидратации. В таком случае, по ее словам, лучше использовать легкие кремы и сыворотки, чтобы не забивать поры. Использование средств с липидами тоже допустимо, но не чаще одного раза в неделю на ночь.

Увлажняющие кремы необходимо наносить не позже чем за 15–20 минут до выхода на улицу, подчеркнула косметолог.



Для того чтобы сохранить влагу в тканях, врач посоветовала использовать увлажнители для воздуха в помещении, так как зимой воздух становится более сухим.

Если при соблюдении этих рекомендаций кожа всё равно шелушится, то решить эту проблему поможет специалист, отметила Дараселия. По ее словам, в этом случае хорошо помогают инъекционные процедуры, такие как биоревитализация и мезотерапия. Кроме того, следует обратить внимание на легкие поверхностные пилинги, которые есть в арсенале у косметологов.

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