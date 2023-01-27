Врач предупредила об опасности перенесения гриппа на ногах

Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова указала на смертельную опасность перенесения гриппа на ногах.

В беседе с ИА «Ура.Ру» в четверг, 26 января, специалист отметила, что опасность возникновения осложнений при гриппе выше, если переносить заболевание на ногах.

«Стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка, холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией», — объяснила Константинова.

По ее словам, вирус и токсины начнут проникать в кровь и во все органы, вызывая серьезные осложнения, пишет RT. Возможен даже летальный исход. Врач указала на то, что вирус гриппа прежде всего выбирает и поражает ослабленные органы, вызывая обострение хронических заболеваний.

Вероятные осложнения можно разделить на две группы: легочные и внелегочные. К первым относится пневмония (вирусная, бактериальная, геморрагическая), формирование абсцесса легкого, образование эмпиемы, а также острый респираторный дистресс-синдром. Ко вторым врач отнесла бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение печени, синдром Рея, миокардит, токсико-аллергический шок.

Константинова уточнила, что в группе риска прежде всего люди с хроническими заболеваниями, а также дети и пожилые граждане.

25 января врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев предупредил о повышенном риске инфаркта миокарда после гриппа. По его словам, после гриппа также наблюдается утяжеление состояния пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями легких и другими хроническими недугами.

24 января заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с заболеваемостью гриппом в России находится под контролем. По его словам, подавляющее большинство населения оказалось готово к встрече с вирусом благодаря вакцинации, пишет НСН. Он указал на то, что привито были около 80 млн человек.

Также 24 января в Роспотребнадзоре рассказали, что скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в Москве связан с окончанием каникул. Как отмечает телеканал «360», несмотря на это, заболеваемость взрослых и детей младше двух лет снизилась по сравнению с предыдущей неделей, а общие показатели не превысили эпидпорог.

В тот же день Роспотребнадзор сообщил, что в Россию за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась приблизительно на 4,1%, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как не заболеть ОРВИ, находясь дома. По словам специалиста, снизить риск заболевания могут поддержание комфортного уровня температуры и правильное проветривание помещения без сквозняков, отмечает телеканал «Звезда». Также он призвал не забывать о влажной уборке, которая снижает концентрацию частиц вируса в воздухе.