Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин предрек смену расклада сил на линии соприкосновения после взятия Угледара
Мир
Джонсон призвал не забывать о жертвах русского народа в годы ВОВ
Мир
В Германии Зеленского сравнили с жадной старухой из сказки
Мир
МИД ФРГ исключил участие в конфликте посредством помощи Украине
Мир
Сына премьера Японии обвинили в злоупотреблении служебным положением
Политика
Лавров указал на желание США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки
Культура
Организаторы «Золотой малины» вычеркнули 12-летнюю актрису из номинантов
Общество
В России попросили пресечь продажу бестабачных смесей в интернете
Политика
Лавров отметил неспособность гибридных войн Запада остановить развитие новых центров политсилы
Общество
Синоптики пообещали в Московском регионе небольшой снег 27 января
Культура
Две картины Гойи проданы на аукционе более чем за $16 млн
Экономика
Российские сервисы начали ограничивать прием онлайн-платежей из-за границы

Врач предупредила об опасности перенесения гриппа на ногах

Терапевт Константинова: если болеть гриппом на ногах, организм может не справиться
0
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова указала на смертельную опасность перенесения гриппа на ногах.

ОРВИ, грипп или коронавирус: как определить «заразу»
Чтобы не заболеть сезонным вирусом, врачи рекомендуют чаще мыть руки и избегать скопления людей

В беседе с ИА «Ура.Ру» в четверг, 26 января, специалист отметила, что опасность возникновения осложнений при гриппе выше, если переносить заболевание на ногах.

«Стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка, холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией», — объяснила Константинова.

По ее словам, вирус и токсины начнут проникать в кровь и во все органы, вызывая серьезные осложнения, пишет RT. Возможен даже летальный исход. Врач указала на то, что вирус гриппа прежде всего выбирает и поражает ослабленные органы, вызывая обострение хронических заболеваний.

Вероятные осложнения можно разделить на две группы: легочные и внелегочные. К первым относится пневмония (вирусная, бактериальная, геморрагическая), формирование абсцесса легкого, образование эмпиемы, а также острый респираторный дистресс-синдром. Ко вторым врач отнесла бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение печени, синдром Рея, миокардит, токсико-аллергический шок.

Константинова уточнила, что в группе риска прежде всего люди с хроническими заболеваниями, а также дети и пожилые граждане.

25 января врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев предупредил о повышенном риске инфаркта миокарда после гриппа. По его словам, после гриппа также наблюдается утяжеление состояния пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями легких и другими хроническими недугами.

24 января заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с заболеваемостью гриппом в России находится под контролем. По его словам, подавляющее большинство населения оказалось готово к встрече с вирусом благодаря вакцинации, пишет НСН. Он указал на то, что привито были около 80 млн человек.

Также 24 января в Роспотребнадзоре рассказали, что скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в Москве связан с окончанием каникул. Как отмечает телеканал «360», несмотря на это, заболеваемость взрослых и детей младше двух лет снизилась по сравнению с предыдущей неделей, а общие показатели не превысили эпидпорог.

В тот же день Роспотребнадзор сообщил, что в Россию за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась приблизительно на 4,1%, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как не заболеть ОРВИ, находясь дома. По словам специалиста, снизить риск заболевания могут поддержание комфортного уровня температуры и правильное проветривание помещения без сквозняков, отмечает телеканал «Звезда». Также он призвал не забывать о влажной уборке, которая снижает концентрацию частиц вируса в воздухе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023