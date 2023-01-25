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Инфекционист предупредил о повышенном риске инфаркта после гриппа

Инфекционист Малышев: после гриппа значительно увеличивается риск инфаркта миокарда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После гриппа значительно увеличивается риск инфаркта миокарда, рассказал врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» 25 января.

«Было замечено, что после перенесенного гриппа у людей значительно чаще отмечался инфаркт миокарда и нарушения мозгового кровообращения. Так что и коронавирус нам сейчас сюрприз неприятный, и тот же грипп тоже может значительно утяжелять жизнь после якобы выздоровления», — подчеркнул специалист.

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По его словам, после гриппа также наблюдается утяжеление состояния пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями легких и другими хроническими недугами.

В свою очередь заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова указала на то, что инфицирование штаммом коронавируса «Омикрон» требует длительного периода восстановления.

«К сожалению, сегодня мы наблюдаем, что после перенесенной этой инфекции, даже нетяжелой, даже с невысокой температурой, идёт очень длительный восстановительный период. Для молодых людей, работоспособного населения это очень важно. Поэтому лучше не болеть, лучше профилактироваться», — добавила вирусолог.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Малинникова рассказала о риске двойного инфицирования гриппом и коронавирусом. Как уточнила эксперт, эта форма чаще встречается у людей с какой-то формой иммунодефицита, поэтому такие люди должны быть привиты в первую очередь.

В конце декабря врач-терапевт Юлия Фокина перечислила способы защититься от тяжелого течения гриппа и осложнений. Среди способов профилактики специалист назвала своевременную диагностику, вакцинацию, а также отсутствие переохлаждений в период лечения.

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