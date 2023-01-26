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Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг, 26 января, открыли завод по производству лекарств в Зеленограде.

Собянин и Матвиенко приняли участие в торжественном запуске первой линии по производству твердых лекарственных форм на новом заводе ООО «Велфарм-М» («Брайт Вэй Индастриз»), который был построен на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Собянин отметил, что в фармацевтическом кластере, который сейчас формируется, будет производиться свыше 100 наименований жизненно важных лекарств, большинство из которых не выпускаются в РФ в настоящее время. В частности, на 80% будет закрыта потребность в онкологических препаратах.

Мэр отметил, что в кластере собрано большинство ведущих российских фармпроизводителей. Здесь уже открылись шесть производств.

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Матвиенко, в свою очередь, отметила, что каждым годом Москва становится более комфортным красивым городом, но также создаются «умные» производства, являющиеся драйвером развития экономики.

Всего в 2023–2024 годах планируется ввести в эксплуатацию 10 линий для производства твердых и стерильных лекарственных форм, а также организовать выпуск более 300 наименований для лечения хронических заболеваний.

Фармацевтический кластер ОЭЗ «Технополис «Москва» объединил девять разработчиков и производителей лекарственных средств. К 2027 году планируется увеличить количество фармпроизводств до 15.

После выхода на проектную мощность всех компаний доля лекарств российского производства, как предполагается, увеличится на 30%.

18 января в Москве открыли новый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Новый центр оснащен современными технологиями, включая диагностическое оборудование, реанимации, качественные условия для врачей и медицинского персонала. В целом «Склиф» по мощности благодаря вводу этого корпуса увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг — более чем в два раза.

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