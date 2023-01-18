В Москве открыли флагманский центр НИИ имени Склифосовского

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом 17 января сообщается на сайте мэрии столицы.

По словам мэра, новый центр оснащен современными технологиями, включая диагностическое оборудование, реанимации, качественные условия для врачей и медицинского персонала, пишет «Москва 24».

«В целом «Склиф» по мощности благодаря вводу этого корпуса увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг — более чем в два раза. Причем это операционная нового поколения, нового качества, нового уровня», — отметил Собянин.

Как отметил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, благодаря современным технологиям качество медпомощи в центре выйдет на новый уровень. Так, например, пациенты с сосудистыми проблемами, патологиями головного мозга и другими заболеваниями смогут получать квалифицированную помощь.

Петриков сказал, что ранее в больнице не было гибридных операционных, как в новом флагмане, пишет RT.

Семиэтажный флагманский центр начали строить в июне 2020 года и завершили в декабре 2022 года, пишет РИАМО. Учреждение рассчитано на 90 коек, из них 30 — реанимации и интенсивной терапии, еще 30 — диагностических. В центре разместили девять операционных, две из которых — гибридного типа. В день специалисты могут принимать до 200 неотложных пациентов, пишет НСН. Экстренных пациентов в центре — около 90% от общего числа, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Центр начнет работу уже в марте, сообщает сайт kp.ru.

9 января в столичной мэрии сообщили, что отапливаемые переходы оборудуют между тремя корпусами Боткинской больницы. Специалисты уже приступили к строительству надземных переходов между 10-м, 16-м и 21-м корпусами медучреждения.

Работы, включая отделочные, планируется завершить до конца 2023 года