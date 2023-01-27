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Инфекционист назвал причины частых ОРВИ

Инфекционист Поздняков: частые ОРВИ могут указывать на онкопатологию и гормональный дисбаланс
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Фото: TASS/URA.RU/Вадим Ахметов
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Зачастую люди болеют ОРВИ по несколько раз в год. О проблемах, на которые могут указывать частые простуды, а также об эффективных способах борьбы с этим явлением «Известиям» рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков 27 января.

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«Для детей старше 6 лет и взрослых считается, что острая респираторная инфекция (ОРИ) четыре раза в год и более — это часто. Естественно, это очень усредненная цифра. Важно еще считать правильно — действительно новые случаи ОРВИ. Иногда люди принимают осложнение или затяжное течение одного заболевания за два или даже более новых случаев, — пояснил специалист.

По его словам, выявить наличие сниженного иммунного ответа, провоцирующего частые инфекционные заболевания, поможет общий анализ крови. Так, врач оценит общее количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу, в частности неоднократно выявляемую лейкопению.

Кроме того, следует исключить хронический воспалительный процесс в мочевыделительной системе, поскольку любой очаг хронической инфекции может провоцировать частые респираторные инфекции. Для этого необходимо сдать общий анализ мочи: С-реактивный белок даст информацию о наличии или отсутствии бактериального воспалительного процесса в организме.

«Если все эти частые ОРВИ — действительно разные заболевания, а не одно затяжное или даже хроническое, то нужно увеличить продолжительность сна (норма 7–9 часов) ; попытаться сбалансировать питание, убрав по максимуму фастфуд и другие потенциально вредные продукты; избегать стрессов и попытаться закалить организм. Делать это нужно постепенно и поступательно, а также по инструкции специалистов», — рекомендовал Поздняков.

Говоря о том, что точно не стоит делать в попытке повысить иммунитет, инфекционист призвал отказаться от самостоятельного приема иммуностимуляторов и иммуномодуляторов. Такая терапия, потенциально направленная на коррекцию иммунного ответа, должна назначаться исключительно врачом, иначе можно стимулировать развитие аутоиммунных заболеваний.

«Не стоит также есть природные содержатели фитонцидов в промышленных дозах, если говорить по-русски — головка чеснока в день может спасти от респираторных инфекций на время, но гарантированно повредит слизистую желудка», — предупредил Поздняков.

Он также уточнил, что частые случаи ОРВИ могут говорить о гормональном дисбалансе, о приобретенном иммунодефиците (например, о наличии ВИЧ-инфекции), онкопатологии, а также об экстремальных физических воздействиях и влиянии жесткого ионизирующего излучения.

«Это частности. Если в общем, то для того, чтобы разобраться в данной проблеме (если это действительно проблема), необходима консультация врача», — резюмировал инфекционист.

До этого, 25 января, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова предупредила о риске двойного инфицирования гриппом и коронавирусом. По ее словам, такое инфицирование чаще встречается у людей с какой-то формой иммунодефицита, такие люди должны быть привиты в первую очередь.

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