Россиян предупредили о риске двойного инфицирования гриппом и коронавирусом

Двойное инфицирование гриппом и коронавирусом чаще встречается у людей с какой-то формой иммунодефицита, такие люди должны быть привиты в первую очередь. На это указала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова на пресс-конференции «Известий» в среду, 25 января.

«Если говорить о взаимоотношении вирусов, важно говорить сейчас о том, что человек действительно может сначала заболеть одной инфекцией, и, когда снизятся защитные свойства организма, выйдя за пределы квартиры, конечно же, можно снова заболеть. И вот здесь присоединение и влияние двух инфекций очень опасно. В основном так болеют люди, которые имеют какую-то форму иммунодефицита. Именно такой контингент должен был в первую очередь привит», — подчеркнула эксперт.

Ранее в этот день врач-терапевт Иван Ромасов рассказал «Известиями» об опасности лечения гриппа и коронавируса некоторыми препаратами. Так, в некоторых случаях к тяжелым последствиям может привести лечение при помощи аспирина и антибиотиков.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю в России снизилась по сравнению с предыдущей на 4,1%, а общее количество заболевших составило 856 тыс. человек. Уточняется, что наряду с активной циркуляцией вирусов гриппа А (H1N1) увеличивается активность и вирусов гриппа B.